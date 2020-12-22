"خميسة" على أول طائرة إسرائيلية حطت بالمغرب.. ماذا تعني؟

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأميركي المشترك، في مطار العاصمة المغربية الرباط، وذلك في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وطبع على الطائرة الإسرائيلية رمز الـ "خميسة"، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية العبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وينتشر رمز الخميسة في بلدان كثيرة، وغالبا ما نجده معلقا على الجدران والأبواب أو تتزين به النساء على شكل مجوهرات وحلي تُصنع من الذهب أو الفضة.

وتحيل "الخميسة" إلى عدد أصابع اليد الخمسة، وترمز في الموروث الثقافي إلى ممارسة شعبية قديمة تهدف إلى جلب الحظ والحماية من الأذى البشري، المتمثل في الحسد.

وكان المغرب أعلن عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين الدولتين، التوقيع على اتفاقيات عدة، بحسب برنامج الزيارة في الرباط.

ووفق الديوان الملكي المغربي، فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.