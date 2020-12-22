برلين ترد على العقوبات الروسية ضد ألمانيا : غير مبررة

ويأتى قرار الخارجية الروسية ضد ألمانيا ردًا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبى ضد موسكو، بسبب قضية نافالنى، ما اعتبرته برلين عقوبات غير مبررة، حسبما نقلت "فرانس برس".
وبحسب الوكالة الفرنسية، أكد المصدر الألمانى أن "هذا النوع من التدابير المضادة الروسية كان موجودًا فى الماضى، لكنه يبقى غير مبرر من وجهة نظر الحكومة الألمانية".
وأضاف المصدر الألمانى، أن تسميم نافالنى "ليس شأنًا ثنائيًا، لكنه مسألة ذات بعد دولى بسبب انتهاك القانون الدولى المصاحب لاستخدام مادة كيماوية للأعصاب"، مؤكدًا أن برلين ما زالت تطالب روسيا "بكشف كل ملابسات استخدام عامل سام من النوع العسكرى ضد مواطن روسى على الأراضى الروسية"، معتبرًا أنه حتى الآن لم تبد موسكو أى استعداد للقيام بذلك.
وكانت موسكو أعلنت فرض عقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبى فى إطار قضية تسميم المعارض الروسى.
وقالت: "إنها وسعت لائحة ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الممنوعين من دخول أراضى الاتحاد الروسى"، بدون أن تنشر الأسماء.
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