عاجل.. وزير الصحة الكويتى ينفى السماح بفتح المعابر 24 ساعة لعودة العالقين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الصباح إنه لم يصرح إطلاقًا بشأن الموافقة على فتح المنافذ، مشددًا على احتفاظ الوزارة بحقها القانونى فى مساءلة ومقاضاة كل من يقف وراء هذ النبأ غير الصحيح المنسوب إليه.
وأعلنت السلطات الكويتية، أمس الإثنين، تعليق رحلات الطيران التجارى وغلق المنافذ البرية والبحرية كإجراء احترازى ضد تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا، حيث أصدر مجلس الوزراء الكويتى قرارا بتعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى اعتبارا من الساعة الحادية عشر وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير المقبل.
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