المحكمة الأوروبية تدين تركيا وتندد باعتقال زعيم المعارضة دميرتاش

جدة - نرمين السيد - أدانت الغرفة الكبرى فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنقرة بشدة، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بقضية زعيم المعارضة الموالى للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، والذى تسجنه تركيا منذ نوفمبر 2016، مطالبة بـ"الافراج الفورى عنه".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المحكمة الأوروبية فى بيانها: "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتأمر بالإفراج الفورى عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان".

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