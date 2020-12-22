إسرائيل تصادر أموالاً إيرانية قبل وصولها إلى حماس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "معًا" الإخبارية الفلسطينية، قالت مصادر عبرية إن توقيع القرار الإسرائيلى جاء بناء على توصية من القيادة الاقتصادية الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للجيش الإسرائيلى.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، إن الأموال التى تم تحويلها إلى حماس عبر شركة صرافة، كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية العسكرية لحماس فى غزة، بما فى ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب لعناصرها.

وأشار القرار إلى أن قرار المصادرة جاء بحق رجل الأعمال الغزى زهير شلمخ، وشركة صرافة "المتحدون" المملوكة له.