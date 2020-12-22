الاتحاد الأوروبى : الاتفاق النووى مع إيران منعها من تطوير سلاح ذرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية" منذ قليل، قال الاتحاد الأوروبى: "بذلنا جهودًا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران".

وكانت الأمم المتحدة عقدت جلستها اليوم الثلاثاء، لبحث الملف النووى الإيرانى، مؤكدة أن طهران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزى، ودعت الأمم المتحدة إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووى.