قفزة في إصابات كورونا اليومية بـ الأردن.. والإجمالي يصل إلى 279892 حالة

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل 2444 إصابة جديدة و23 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 279892.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 3627 وفاة.
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 135 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1041 حالة.
كما سجلت السلطات 3088 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 249,256 حالة.
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