شاهد.. فاوتشي يتلقى لقاح فيروس كورونا على الهواء

تلقى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" التابع لشركة موديرنا.
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مقطع فيديو يظهر فاوتشي وهو يتلقى اللقاح المضاد لـ كورونا.
كان فاوتشي أكد في حديث لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في وقت سابق، أنها لحظة مهمة تم العمل بجد للوصول إليها.. يوجد لقاحان "فايزر" و"موديرنا"، لافتا إلى أنه سيتلقى لقاح "موديرنا" الذي تم تطويره من قبل المعهد الوطني للصحة.
وأضاف: "أريد أن أظهر للناس أهمية الحصول على اللقاح وأن كل شخص يمكنه الحصول عليه يجب أن يخضع له".
وأخذ العالم أنتوني فوتشي لقاح كورونا، مع مسؤولين كبار آخرين ووزير الصحة الأمريكي أليكس عازار وستة من العاملين الصحيين في حدث تم بثه مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تلقى أمس الاثنين، جرعته الأولى من لقاح شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى نيوارك بولاية ديلاوير.
وبحسب قناة "إيه بي سي" الأمريكية، قال بايدن "إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".
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