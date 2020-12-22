مطالعة نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق عبر نظام نور للنتائج 1442

نظام نور برقم الهوية لمطالعة نتائج الطلاب 1442، يشهد خلال الأيام الجارية بحثاً كبيراً من قبل الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور بحث كبير عليه، وذلك بعد أن أعلنت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم بأنه يمكن للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب لعام 1442 عبر القيام بتفعيل حسابهم على نظام نور، حيث أن وزارة التعليم سوف تقوم برفع نتائج الطلاب في كافة الصفوف الدراسية على نظام نور، وذلك بعد انتهاء فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442.

وأشارت الشهري، بأنه يمكن حالياً للسادة أولياء الأمور والطلاب الدخول على حساباتهم على نظام نور لمطالعة الدرجات التي تم تسجيلها من قبل السادة المعلمين وهى درجات أعمال السنة ودرجات الأنشطة والواجبات المدرسية التي قام بها الطلاب طوال فترة الدراسة.

طريقة مطالعة نتائج الطلاب 1442 من حساب ولي الأمر:-

أتاحت وزارة التعليم وعبر نظام نور لنتائج الطلاب مطالعة نتائج الطلاب من خلال حساب ولي الأمر وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:-

1- الدخول على حساب ولي الأمر على نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

2- الدخول إلى التقارير.

3- من كشوف الدرجات قم باختيار كشف درجات أعمال السنة.

4- قم بتحديد الفصل الدراسي ثم قم بالضغط على بحث.

ويمكن معرفة تفاصيل الخطوات السابقة من خلال الصورة التالية:-

من جهة أخرى فإن نتائج اختبار الفصل الدراسي الأول 1442 سوف تقوم وزارة التعليم بإعلانها للطلاب والسادة أولياء الأمور خلال الساعات المقبلة وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية والتي سوف تنتهي فترة اختبار الفصل الدراسي الأول 1442 لهما يوم الخميس الموافق 24/12/2020، ثم يتوالى عرض نتائج الصفوف الأخرى بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 لهما.

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تنتهي إجازة منتصف العام الدراسي في السعودية وفقاً للتقويم الدراسي 2020/2021 يوم 17 يناير 2021، ووفقاً للتصريحات الصادرة من وزارة التعليم السعودية، بأن الوزارة مستعدة في حالتي استمرار التعليم عن بعد أو الحضور إلى المدارس، فمثل هذا القرار يتوقف على ما ستحدده وزارة الصحة وفق الموقف الصحي من جائحة كورونا (كوفيد-19).