أسرع تمويل بالتقسيط وبدون كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد من بنك البلاد

أسرع تمويل بالتقسيط وبدون كفيل أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للأفراد من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل،كما يوفر بنك البلاد القرض الشخصي بمبالغ تمويلية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال طلب القرض،ويعتبر بنك البلاد من أهم وأكبر البنوك في المملكة وذلك نظراََ لما يقدمة البنك من حلول تمويلية ومنتجات بنكية تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أسرع تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر حيث صمم هذا المنتج ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية كما يعتمد هذا التمويل على شراء أسهم أي شركة يختارها العميل وتكون ضمن قائمة الأسهم المعتمدة لدي اللجنة الشرعية الخاصة بالبنك،وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى في هذا المقال على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب قرض بنك البلاد بدون كفيل.

يتميز تمويل بنك البلاد بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الهيئة الشرعية لدي البنك. يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر. يتيح البنك للعميل إختيار طريقة السداد على أقساط تتماشى مع الدخل الشهري للعميل. يمكن للعميل السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. قرض شخصي بمبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. يعمل البنك على سرعة تنفيذ جميع إجراءات طلب المنتج. يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية تأجيل قسط من كل عام. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي إلى وجود كفيل لاستكمال طلب الحصول على المنتج. يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد. يوفر بنك البلاد التمويل الشخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم أيضاً. يمكن للعملاء من المتقاعدين التقديم على طلب الحصول على المنتج. يمكن للعملاء من العاملين في البنوك المحلية الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد التقديم على الطلب عن طريق الدخول على رابط تمويل بنك البلاد وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

يمكن للعميل التقديم على طلب المنتج عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع بنك البلاد وتعبئة نموذج طلب التمويل.

يشترط أن يمتلك العميل حساب جاري لدى بنك البلاد. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي البنك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للسعوديين أما للمتقدم المقيم فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 3500 ريال سعودي.

طريقة التقديم على طلب القرضشروط الحصول على قرض بنك البلاد بدون كفيل