هواتف سامسونج samsung s21 الجديدة و أشكال جديد للكاميرا

هواتف سامسونج samsung s21،كشف عنها شركه سامسونج بالخارج ومتوقع نزوله في الأيام المقبلة في الأسواق في جميع الدول العربية كما أعلنت أيضا عن مواصفات مجموعه الهواتف الجديدة من فئه s وهي samsung s21 الجديدة والتي تتمثل في samsung galaxy s21 plus – samsung galaxy s21 – samsung galaxy s21 ultra وسوف نقوم بشرح مواصفات وأشكال الهواتف من خلال هذه المقالة. سامسونج samsung galaxy s21 سامسونج samsung galaxy s21 يتمتع هاتف سامسونج samsung galaxy s21 بمميزات هائله والتي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي: شاشه الهاتف من نوع dynamic amoled 2x وتدعم اللمس المتعدد بحجم 6.3 بوصه بدقه 2400×1080 بكسل بكثافه 418 بكسل وتدعم طبقه حماية corning gorilla glass وخاصيه always on display.

مساحه التخزين للهاتف تأتي بأحجام 128 و 256 جيجا مع رام بسعة 8 و 256 جيجا.

الهاتف يدعم مكان لتركيب كارت ميموري.

الهاتف يدعم معالج من نوع qualcom snapdragon 888.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات الأولي بدقه 12 ميجا بكسل والثانية بدقه 64 بكسل والثالثة بدقه 12 ميجا بكسل بالإضافة إلي فلاش أحادي.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقه 10 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في الشاشة.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 4500 أمبير مع شاحن بقوه 25 وآت. سامسونج samsung galaxy s21 plus سامسونج samsung galaxy s21 plus يتمتع هاتف سامسونج samsung galaxy s21 plus بمميزات جديده وهي: شاشه الهاتف من نوع dynamic amoled 2x وتدعم اللمس المتعدد بحجم 6.8 بوصه بدقه 1080×2400 بكسل بكثافه بكسلات 393 بكسل وتدعم طبقه حماية corning gorilla glass وخاصيه always on display.

مساحه التخزين للهاتف يأتي بأحجام 128 و 256 و 512 جيجا مع رام 12 جيجا.

الهاتف يدعم معالج من نوع qualcomm snapdragon 888.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات الأولي بدقه 12 ميجا والثانية بدقه 64 ميجا بكسل والثالثة 12 ميجا بكسل مع فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 10 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في الشاشة.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 4800 أمبير مع شاحن بقوه 25 وآت. سامسونج samsung galaxy s21 ultra سامسونج samsung galaxy s21 ultra يتمتع هاتف سامسونج samsung galaxy s21 ultra الجديد بمميزات كثيره من أهمها: شاشه الهاتف من نوع dynamic amoled 2x وتدعم اللمس المتعدد بحجم 6:8 بوصه بدقه 3200×1440 بكسل بكثافه بكسلات 516 بكسل وتدعم طبقه حماية corning gorilla glass وخاصيه always on display.

مساحه تخزين الهاتف تأتي بأحجام 128 و 256 و 512 جيجا مع ذاكره 12 و 16 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من نوع qualcomm snapdragon 888.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 108 بكسل والثانية بدقه 10 بكسل والثالثة بدقه 10 ميجا بكسل والرابعة بدقه 12 ميجا بكسل مع فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 40 بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في الشاشة.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 5000 أمبير مع شاحن بقوه 25 وآت. وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم هواتف galaxy s21 الجديدة وعن جميع المواصفات وأوجه الاختلاف بينهما، كما انه لم يتم الإعلان مؤخرا عن أسعار الهواتف ولكن ستم معرفتها عن قريب.

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