دول تحظر الطيران إلى جنوب إفريقيا بعد تحور جيني لكورونا

كيب تاون ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت جنوب إفريقيا أن سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″ يقود إلى تفشي المرض حاليا في جنوب إفريقيا، التي تشهد أعدادا أكبر من الإصابات المؤكدة ودخول المستشفيات والوفيات. السلالة الجديدة، المعروفة باسم “501 ڤي 2″ هي السائدة بين الإصابات المؤكدة الجديدة في جنوب أفريقيا، وفقا لمسؤولي الصحة والعلماء الذين يقودون استراتيجية مكافحة الفيروس في جنوب إفريقيا. وقد أفادت تقارير بأن 5 دول منها ألمانيا وتركيا والسعودية، حظرت رحلات الطيران من جنوب إفريقيا بسبب تلك السلالة الجديدة من الفيروس. وقالت ألمانيا إنها تعتزم فرض قيود على رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا.

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