بايدن يتلقى لقاح (فايزر)

ديلاوير”أميركا” ـ رويترز:

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أول جرعة له من لقاح شركة “فايزر” المضاد لكوفيد19 مساء امس الاول في مستشفى بمدينة نيوارك بولاية ديلاوير. وحث بايدن الأميركيين على التطعيم عندما يكون اللقاح متوفرا.

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