أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يطلق تحذير عاجل للمواطنين

دوت الخليج -

الفلكي الشوافي يطلق تحذير عاجل للمواطنين

حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي بشدة المواطنين من استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية خلال الساعات القادم. الفلكي الشوافي يطلق تحذير عاجل للمواطنينحذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي بشدة المواطنين من استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية خلال الساعات القادم. وتوقع الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، تراجع كبير لهطول الامطار، وانخفاض في درجة الحرارة الصغرى مقارنة بالايام الماضية. ونبه الشوافي الصيادين ومرتادي البحر في باب المندب والاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية من نشاط الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج. كما حذر الفلكي الشوافي، سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية.

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