المغرب.. وفد أميركي-إسرائيلي يزور ضريح محمد الخامس

قام وفد أميركي-إسرائيلي،رفيع، الثلاثاء، بزيارة ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالعاصمة المغربية الرباط.
وجاءت الزيارة مباشرة بعد وصول الوفد إلى المغرب، وذلك في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "بعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، قام المستشار الخاص للرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح".
ويترأس الوفد الأميركي – الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.
ويشمل جدول أعمال الوفد توقيع اتفاقات اقتصادية، كما ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج"، وسط توقعات بعائدات كبيرة منها.
وكان المغرب أعلن عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
وبحسب الديوان الملكي المغربي، فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.
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