السعودية : لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور فى المملكة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية لدى المملكة، وأن خطة توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مستمرة ولم يطرأ عليها أى تغيير.





وفى مؤتمر صحفى حول مستجدات فيروس كورونا، مساء اليوم، قالت وزارة الصحة السعودية إنه لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور فى المملكة حتى الآن، داعية الجميع للإلتزام بالإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الوباء. وأضاف الوزارة السعودية، أن تحور كورونا لا يعنى أننا نواجه فيروسًا جديدًا، موضحة أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان، وأن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدى إلى تقليل تأثيرها.

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