عاجل.. بريطانيا تسجل 691 وفاة و37 ألف إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 691 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة ماضية، فى حصيلة قياسية للوفيات تسجلها البلاد منذ انتشار الوباء.





وبحسب شبكة "العربية"، سجلت بريطانيا أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، والتى بلغت 36.804 إصابة مؤكدة بالفيروس. وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، أعلن منذ الأحد الماضى، أن المملكة المتحدة فقدت السيطرة على انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المسجد.

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