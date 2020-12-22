روسيا: اكتشفنا 1424 طفرة لفيروس كورونا

وقالت بوبوفا، خلال اجتماع لرئاسة المجلس التنسيقى للحكومة لمكافحة "كوفيد 19" بحسب "روسيا اليوم" : "حتى الآن، تم العثور على 1424 طفرة فى روسيا، وهذا أمر روتينى وشائع، لكن لا ترتبط أى من هذه الطفرات بتغيرات فى خصائص الفيروس، بما فى ذلك قابلية الانتقال (العدوى من شخص إلى آخر)".
ووفقا لها تلقى مركز "فيكتور" أكثر من 5 آلاف عينة بيولوجية من جميع مناطق روسيا، وتم العثور على 1424 طفرة.
وأضافت: "من بين الطفرات التى تمت دراستها فى روسيا، بمثل هذه المراقبة الدقيقة، لم نجد تلك الطفرات التى يتحدث عنها زملاؤنا فى بريطانيا".
وأوضحت أن طفرة فيروس كورونا فى تلك البلاد (بريطانيا) مرتبطة ببروتين سبايك، وهو بروتين فى طفرات الفيروس، وهو المسؤول عن ارتباطه بخلايا كائن حى حساس.
وأعلن المجلس الاستشارى البريطانى المعنى بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسى، يوم السبت الماضى، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بمعدل أسرع وتتطلب الحذر من السكان.
ووفقا للتقديرات الأولية، قد يكون نوع الفيروس الجديد هذا معديا بنسبة أكبر بـ70 بالمئة مقارنة بالسلالات التقليدية، وبعد إعلان الحكومة البريطانية بأن السلالة الجديدة "خرجت عن السيطرة" هناك، حظرت دول أوروبية وعربية حركة السفر مع المملكة المتحدة.
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