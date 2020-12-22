صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهام عمل القوات العسكرية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، وافق البرلمان التركي على المذكرة التي تطالب بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في يناير الماضي، بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا في مواصلة لانتهاكه بهذه البلد وعمله مع مليشيات حكومة الوفاق الليبية.
جاء ذلك بعد موافقة البرلمان التركي في يناير الماضي على مذكرة أردوغان والتي تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لميليشيات حكومة الوفاق.
وتحاول تركيا توسيع نفوذها شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا، أملا في الاستيلاء على ثروات المنطقة الغنية بالغاز والنفط.
ووقع أردوغان في وقت سابق، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توسيع نفوذ وانتهاك جديد.. البرلمان التركي يوافق على تمديد التواجد العسكري في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.