وسط تفشي السلالة الجديدة لـ كورونا.. بريطانيا تسجل قفزة قياسية في الإصابات اليومية

سجلت بريطانيا، قفزة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الوباء في التفشي داخل البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، أعلنت وزارة الصحة إنها سجلت 36804 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 691 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا إلى 2110314، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 68307.

تأتي الزيادة الأخيرة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن ظهور سلالة متحورة لفيروس كورونا، قال عنها العلماء إنها أكثر عدوى وانتشارًا بنسبة تصل إلى 70٪.

وفي 14 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سبب انتشار المرض بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر عدوى منها بنسبة 70%.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا السبت الماضي، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد الماضي لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على السكان في المناطق المحددة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتشمل القيود إغلاق متاجر التجزئة غير الأساسية وصالات الجيم والمرافق الترفيهية والشخصية، كما يتعين على الناس العمل من المنزل إذا استطاعوا.