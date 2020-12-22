أول تعليق لـ نتنياهو على الرحلة من إسرائيل للمغرب.. ومتحدثة: مصلحة عليا لنا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وصول أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى الرباط بأنها تاريخية، مؤكدا أن تل أبيب تخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل للمنطقة والشعوب والمستقبل.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن السلام مع الدول العربية مصلحة عليا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن توسيع هذه الدائرة سيصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز استقرارها.

وأضاف جندلمان، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن العمل المشترك بين المغرب وإسرائيل سيصب في مصلحتهما، مؤكدا تطلع بلاده إلى إقامة علاقات وطيدة مع المغرب وتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات.

ودعا المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مجددا القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات.

ووصلت أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، والتي تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا مشتركا، وذلك بعد إعلان التطبيع بين الطرفين.

وهبطت الطائرة في مطار الرباط سلا واستغرقت 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.

ويرأس الوفد الامريكي الإسرائيلي المشترك جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وكبير مستشاريه، ، ورئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي مائير بن شباط.

وقالت مجلة "طنجة" المغربية، إن الصحافة المغربية لن تتمكن من مواكبة هذه الزيارة بشكل مباشر، بعد ترتيبات اللحظة الأخيرة التي عدلت البرنامج، إذ تقلصت مدة تواجد الوفد الإسرائيلي في المغرب من يومين اثنين إلى نصف يوم فقط.