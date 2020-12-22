محادثات بين إثيوبيا والسودان تبدأ بعد الاشتباك الحدودي.. وأديس أبابا تبدي مخاوفها

ابدت اثيوبيا قلقها بشأن التطورات الأخيرة عند الحدود مع السودان ⁧‫، لاسيما بعد المواجهات بين الجيش السوداني ومليشيات خارجة عن القانون تفرض وضعا واقعيا على الحكومة الإثيوبية وتخترق الحدود الشمالية للدولة العربية

ووصل وزير الخارجية الإثيوبي إلى السودان، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى نزع فتيل التوترات الحدودية المتصاعدة في أحدث حلقة لزعزعة العلاقات المضطربة بين الجارتين في شرق إفريقيا.

واندلعت التوترات بين أديس أبابا والخرطوم على الحدود المليئة بالثغرات الأسبوع الماضي بعد أن نصب مسلحون مدعومون من القوات الإثيوبية كمينًا للقوات السودانية، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة العشرات في منطقة أبو طيور بإقليم القضارف السوداني.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا''، السبت، إن الجيش السوداني أرسل "تعزيزات كبيرة" إلى القضارف لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها المزارعون الإثيوبيون والميليشيات في منطقة الفشقة الحدودية، على بعد 600 كيلومتر مربع من بعض أخصب الأراضي في السودان.

وزار نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية أتو ديميكي ميكونين الخرطوم يوم الثلاثاء لترسيم الحدود البالغ طولها 1600 كيلومتر في خطوة تهدف إلى تسوية القضية التي تدعم سنوات من الخلاف بين البلدين.

وتقع المنطقة على حدود منطقة تيجراي المضطربة في إثيوبيا، حيث اندلع القتال الشهر الماضي، ما تسبب في فرار عشرات الآلاف من الإثيوبيين وعبورهم إلى السودان.

ويمكن إرجاع التوتر بين السودان وإثيوبيا إلى الحروب الأهلية المدمرة التي استمرت عقودًا والتي خلفت ملايين القتلى من السبعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، حيث دعم كل منهما المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الأخرى.

وحتى عام 2020 لا تزال العلاقات متوترة، ولكن أحد العوامل المساهمة، وفقًا لمحللين في السودان، هو المصالح المتنافسة للعناصر العسكرية والمدنية القوية في بلادهم، والتي تثير قلق الشركاء في الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير العام الماضي.

وعلى الرغم من التوترات، عقد رئيسا وزراء البلدين اجتماعين منذ 13 ديسمبر في مناخ يبدو أنه محمي من طبول الحرب.

وبعد لقائه الثاني مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد ، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالروابط بين البلدين وألمح إلى أن أطراف ثالثة هي المسؤولة عن التوتر الأخير.

وقال "مثل هذه الحوادث لن تكسر الرابطة" بين السودان وإثيوبيا، نحن دائما نستخدم الحوار لحل القضايا، وفقا لما نشره عبر تويتر مضيفا "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الشقاق لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".

ومما يزيد العلاقات المعقدة مع أديس أبابا هو إحباط السودان المتزايد من رفض إثيوبيا الالتزام باتفاق ملزم قانونًا بشأن تشغيل سد النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي يبنيه.

وتصر الخرطوم على أن البيانات التي يجب أن تتلقاها بموجب مثل هذه الصفقة ستكون حاسمة لتشغيل سدود النيل المولدة للطاقة وتقليل الآثار المدمرة للفيضانات السنوية.

إذا كانت إثيوبيا تريد علاقات جيدة مع السودان ، فعليها أن تتراجع عن قضية السد.

لكن محللين سودانيين يؤكدون أن التسامح النسبي للسودان مع خروقات الحدود متجذر في تقدير الخرطوم للتركيبة العرقية المعقدة لإثيوبيا وافتقار الحكومة الفيدرالية للسيطرة الكاملة على قواتها الأمنية.