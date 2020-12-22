روسيا تعلن عن اكتشاف 1424 طفرة جديدة لـ فيروس كورونا

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء اكتشاف أكثر من 1400 طفرة لفيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت آنا بوبوفا، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور" خلال اجتماع لرئاسة المجلس التنسيقي للحكومة لمكافحة "كوفيد 19 إنه تم العثور على 1424 طفرة لفيروس كورونا في روسيا.

وأضاف:"هذا أمر روتيني وشائع، لكن لا ترتبط أي من هذه الطفرات بتغيرات في خصائص الفيروس، بما في ذلك قابلية الانتقال (العدوى من شخص إلى آخر)".

وتابعت أن مركز فيكتور تلقى أكثر من 5 آلاف عينة بيولوجية من جميع مناطق روسيا، وتم العثور على 1424 طفرة.

وواصلت:"من بين الطفرات التي تمت دراستها في روسيا، بمثل هذه المراقبة الدقيقة، لم نجد تلك الطفرات التي يتحدث عنها زملاؤنا في بريطانيا".

وأوضحت:"طفرة فيروس كورونا في تلك البلاد (بريطانيا) مرتبطة ببروتين سبايك، وهو بروتين في طفرات الفيروس، وهو المسؤول عن ارتباطه بخلايا كائن حي حساس".

وكانت بريطانيا أعلنت قبل أيام اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70% بالمقارنة بالسلالات التقليدية، ما دفع عددًا كبيرًا من البلدان إلى إغلاق حدودها في وجه بريطانيا.

وقالت تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن علماء قالوا إن الطفرة الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة، وقد تكون نشأت هناك، ولكن اكتشفت في بريطانيا أولًا.