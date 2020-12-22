منصة سكني تحدد شروط دعم الأرامل والمطلقات للحصول على الدعم السكني

سكني السعودية هو برنامج من مهامه تقديم المزيد من الحلول السكنية وتمكين كافة المواطنين من اختيار مساكنهم المناسبة بطرق خالية من أى عُقد أو صعوبات، و أيضًا تحقيقًا للهدف الذي ترسمه المملكة بحلول عام 2030 هو ارتفاع نسبة التَملُك عند المواطنين، لقد حُدِدَ برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية بعضٍ من الشروط التي يجب توافرها حتى تستحق المرأة المُطلقة أو الأرملة الحصول على الدعم السكني.

وجود دخل ثابت عند كلاً من المرأة المُطلقة والأرملة

أن تكون المرأة المُطلقة أو الأرملة سَعودية الجنسية

يشترط ألا تمتلك المرأة المتقدمة أى من منزلاً أو مبالغ مالية قيمتها 5 ملايين ريال سعودي تساعد على شراء منزل

وتكون المرة الأولى في التَقدم للحصول على طلب الدعم السكني

مرور عامان على مدة طلاق المرأة المُطلقة

لابد على المتقدمة للحصول على الدعم من إقامتها داخل المملكة مدة لا تقل عن عام.

سكني السعودية وشروط التي يجب توافرها في المطلقة والأرملة للحصول على الدعم السكني

ولقد أشارَ حساب خدمة المستفدين أن برنامج سكني يوفر مجموعة من الخدمات التمويلية والسكينة للمطلقين والأرامل حتى يَسهل عليهن الحصول على الدعم الكامل بنسبة 100٪ أو الحصول على قيمة أرباح القروض السكنية التي تبلغ 500 آلف ريال سعودي.

زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة سكني

تعبئة البيانات المطلوبة

الضغط على خانة الموافقة على الشروط

التأكد من أن المتقدم ليست روبرت

إدخال رمز التحقق المُرسل عبر رسالة SMS

استكمال تعبئة باقي المعلومات

ثم الضغط على خانة تقديم

تظهر مجموعة من الأسئلة يلزم على المتقدم الإجابة عنها

ثم الضغط على خانة الاستحقاق

في حالة الموافقة على الاستحقاق سوف يرسل رسالة تؤكد ذلك .

طريقة التسجيل في برنامج سكنيأهداف برنامج سكني

يقدم برنامج سكني مجموعة من الخدمات والاختيارات أيضاً، حيثُ تخير المتقدمة بين الحصول على عقار أو وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من ضمن مشاريع وزارة الإسكان التي تكون تحت الإنشاء والذي يجب ذكره هو أن عدد المشاريع التي تقدمها الوزارة ثمانون مشروعاً، أو بين إمتلاك قطعة أرض سكنية وهناك مجموعة من الخدمات الأخرى مثل، تقديم بعضً من التصاميم الهندسية، وإستشارات عقارية وغيرها من الخدمات الأخرى.