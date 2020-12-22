أخبار اليمن : 129 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

129 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 129 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين، و25 خرقاً بقصف مدفعي و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 7 غارات لطيران تجسسي مقاتل في الفازة والجبلية وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء حيس وكيلو16 والجاح والتحيتا والفازة.
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