نتانياهو يتحدث عن "الرحلة التاريخية" إلى المغرب

بعد هبوط الوفد الإسرائيلي في المغرب، الثلاثاء، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع قبطان الطائرة وأعضاء الوفد، قائلا إن "هذه رحلة تاريخية".

وذكر نتانياهو: "أود أن أنقل من خلالكم مباركتي لملك المغرب الذي يقوم بعمل تاريخي.. نحن نغير مستقبل الشعبين المرتبطين ببعضهما البعض بشكل رائع".

وأضاف: "أنا متحمس جدا للتحدث إليكم. هذه رحلة تاريخية.. أريد أن أوضح أن هذه رابع اتفاقيات سلام في غضون أربعة أشهر".

وتابع: "نحن نخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا.. أهنئ ملك المغرب على قرار مهم للغاية لنا جميعا".

وهبطت الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأميركي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وكان المغرب أعلن عن استئناف العلاقات مع الإسرائيلية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على اتفاقيات عدة، بحسب برنامج الزيارة في الرباط.

وبحسب الديوان الملكي المغربي فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.