أبوظبي تحدث إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الثلاثاء، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي، للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.

وأعلنت اللجنة رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في أبوظبي، إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفقَ الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

واعتمدت اللجنة تعديل مدة صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) أو فحص الليزر (DPI) المستخدم لدخول الإمارة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، واستبدال فحصي اليوم الرابع والثامن بفحص يجرى في اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية.

وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24 المقبل.

وتبعا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.

وحسب الإجراءات المعلن عنها سابقا يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكوفيد 19 والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.

واعتمدت اللجنة جدول برنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ "صحة" خارج الإمارة وإلغاء إجراء الفحوصات عند نقاط الدخول.