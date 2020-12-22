عاجل.. الجيش الليبى يدخل مدينة أوبارى ويسيطر عليها بالكامل

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الوطنى الليبى سيطر على معسكر المغاوير التابع لميليشيات الوفاق فى مدينة أوبارى جنوبى ليبيا، منذ 6 ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار نجاح المحادثات العسكرية "5+ 5" بين الفرقاء الليبيين، والتى انطلقت وبرعاية الأمم المتحدة.

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