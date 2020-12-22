أردوغان يواصل استفزازاته.. البرلمان التركى يمدد مهام أنقرة فى ليبيا 18 شهرا

جدة - نرمين السيد - وافق البرلمان التركى، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهام القوات التركية فى ليبيا لمدة 18 شهرًا، فى استمرار لاستفزازات أنقرة للمجتمع الدولى وإصرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التدخل غير المشروع فى ليبيا.





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