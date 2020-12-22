أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أن السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف اعتذر عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، وذلك لأسباب عائلية.
وكان مجلس الأمن الدولي أعطى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة.
وجاء تعيين ملادينوف بعد 10 أشهر من استقالة سلامة في مارس الماضي، من المنصب لأسباب صحية، حيث عزا الأمر إلى إصابته بالإجهاد.
وكانت الأمريكية ستيفاني ويليامز قد تولت لمنصب بالإنابة عن سلامة، وتوصلت مؤخرًا إلى اتفاق لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يعتذر عن تكليفه بالمنصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.