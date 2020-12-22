المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يعتذر عن تكليفه بالمنصب

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أن السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف اعتذر عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، وذلك لأسباب عائلية.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة.

وجاء تعيين ملادينوف بعد 10 أشهر من استقالة سلامة في مارس الماضي، من المنصب لأسباب صحية، حيث عزا الأمر إلى إصابته بالإجهاد.

وكانت الأمريكية ستيفاني ويليامز قد تولت لمنصب بالإنابة عن سلامة، وتوصلت مؤخرًا إلى اتفاق لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021.