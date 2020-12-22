بريطانيا ربما بريئة.. إيران تعلن ظهور السلالة الجديدة لـ كورونا منذ أغسطس

أعلن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، "مينو محرز"، أن بلاده ربما شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من "كوفيد-19" المعلنة في بريطانيا مؤخرًا.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، فقال "محرز"، "يحتمل أن تكون إيران جربت منذ أغسطس الماضي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حيث تعاملنا حينها مع طفرة للفيروس".

وأضاف "يحتمل أن يكون ارتفاع معدل الوفيات مؤخرا في البلاد بسبب هذه السلالة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6208 حالة إصابة جديدة بكورونا، و187 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى نحو مليون و171 ألف حالة، فيما تخطى إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية في إيران محمد قديري، إنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا في مدينة قم خلال 24 ساعة، حيث تعد بؤرة تفشي الفيروس الأولى في البلاد.

ويعد ذلك أول مرة منذ ظهور الفيروس في مدينة قم، والتي اعتبرت بؤرة كورونا في إيران في مارس الماضي.

وأضاف قديري أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.