بوتين يحقق حلم طفل مريض ويلعب معه مباراة هوكي ..فيديو

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلم طفل مصاب بسرطان الدم "لوكيميا" ولعب معه جولة من الهوكي.
وانضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى درس في لعبة الهوكي لديمتري أشيبكوف البالغ من العمر تسع سنوات وعائلته في الميدان الأحمر.
ومنذ عام 2012، بدأ اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلعبة الهوكي حيث لعب في أكثر من مناسبة.
وتأسس دوري هوكي الجليد الليلي بمبادرة من بوتين قبل عدة سنوات، حيث بدا عشاق اللعبة بالتجمع في الملاعب الرياضية في أوقات فراغهم، وعادة في وقت متاخر من المساء، بمشاركة بوتين.
ظهر الزعيم الروسي لأول مرة على الجليد وهو يلعب الهوكي في عام 2012 ، بعد عدة ساعات من تنصيبه. وقد لعب بانتظام منذ ذلك الحين في هذا الحدث السنوي ، وخلال آخر مباراة في دوري Night Ice Hockey League في 29 ديسمبر 2018 ، في الميدان الأحمر في موسكو ، سجل بوتين هدفًا افتتاحيًا قاد فريقه للفوز 14-10 على الخصم.
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