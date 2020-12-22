لا سبب لوقف الرحلات.. أمريكا تقرر عدم طلب فحص كورونا للقادمين من بريطانيا

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن الولايات المتحدة لن تطلب فحص كورونا من القادمين من بريطانيا على الرغم من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن، وإغلاق عدد كبير من الدول حدودها في وجه بريطانيا.

وقال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، إنهم لا يرون حتى الآن حاجة لوقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، حتى مع قيام عدد متزايد من الدول الأخرى بحظر المسافرين البريطانيين وسط الانتشار السريع لمتغير جديد من فيروس كورونا في لندن وأماكن أخرى.

دعا القادة السياسيون في نيويورك إدارة ترامب إلى وقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في محاولة للحد أو منع التحور الجديد من الانتشار هنا.

أعلنت كندا وعشرات المقاطعات الأخرى عن قيود جديدة على المسافرين في المملكة المتحدة بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن متغير الفيروس التاجي يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70٪ ويؤدي إلى انتشار سريع ومثير للقلق للعدوى في لندن والمناطق المحيطة بها.

وأفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يوم الاثنين بأنه بينما يشير التحليل الأولي في المملكة المتحدة إلى أن البديل الجديد "أكثر قابلية للانتقال بشكل كبير"، لا يوجد ما يشير إلى أن العدوى أكثر حدة، ومع ذلك، حذر الخبراء من أنه حتى لو لم يكن البديل أكثر فتكًا ، فمن المرجح أن يؤدي إلى زيادة العدوى ، ودخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بالفيروس.

إلى ذلك، وقال العلماء إن طفرة كورونا او السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وربما نشأت هناك، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأطلقت فيه على الطفرة اسم "سوبر كورونا".

السلالة الجديدة، التي يُخشى أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة وأن تنتشر بسهولة أكبر بين الأطفال، أدت إلى دعوات للولايات المتحدة لفرض حظر سفر على بريطانيا، كما فعلت عشرات الدول بما في ذلك كندا.

لكن سكوت جوتليب، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قال لشبكة "سي إن بي سي" إن السلالة الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وأن حظر السفر لن يمنعها. وحذر من أنه "مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، سنبدأ في رؤية المزيد من هذه المتغيرات".