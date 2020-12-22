طريقة التسجيل في حافز للمره الثالثة والحصول علي 15 ألف ريال

طريقة التسجيل في حافز للمره الثالثة 1442، والذي يقدم الدعم المادي للمواطنين بالمملكة العربية السعودي الذي يصل إلي 15 ألف ريال سعودي، كما يقدم لهم العديد من الدورات التدربية التي تؤهلهم إلي سوق العمل، حيث كان أول من إنشاء برنامج حافز وطالب به هو الملك عبد الله عام 2011 من اجل دعم الشباب الباحث عن عمل والذي يجد صعوبة في الحصول عن عمل، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني في الفقرات التالية ألية التسجيل في حافز، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، كما نقدم لكم رابط التسجيل المباشر وخطوط التواصل مع برنامج حافز.

يتمكن المواطن الذي تنطبق عليه شروط حافز التعرف علي كيفية التسجيل في حافز للمره الثالثة والتي قد لا تختلف كثير عن التسجيل في حافز لأول مرة، حيث يستطيع برنامج حافز استقبال طلبات المتقدمين لأكثر من مرة حيث تتم طريقة التسجيل في حافز للمره الثالثة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني طاقات. الضغط علي أيقونة باحث عن عمل ثم النقر علي تسجيل جديد. تحديد نوع الهوية الوطنية. تسجيل البيانات الخاصة بك مثل (رقم الجوال، الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد). انتظار سالة التأكيد علي الهاتف المحمول. الموافقة علي الشروط والأحكام. وبذلك قد أتممت علمية التسجيل بنجاح.

يجب أن لا يتجاوز عمر المستفيد عن 35 عام، ولا يقل عن 20 عام.

يجب أن لا يكون المتقدم يجمل بالقطاعات الحكومية أو الخاصة.

يجب عدم حصول المستفيد علي أي معونات أو مساعدات من قبل المملكة.

يجب أن يكون لدي المتقدم القدرة علي العمل.

تواجد المستفيد في المملكة مدة زمنية لا تقل عن 9 اشهر متتالية، أي عدم مغادرة المملكة اكثر من 3 اشهر في العام.

عدم تواجد أي مصادر دخل لدي المتقدم.

عدم تواجد المتقدم في احد المراحل التعلمية مدرسية أو جامعية.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك انشطه تجارية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط برنامج حافز علي المتقدمين الذين سبق لهم العمل في احدي الجهات الحكومية أو الطلبة أو الذين استفادوا من دعم المملكة علي التالي:

إذا كان الراغب في التسجيل في حافز كان يعمل في أي جه من الجهات يجب أن يتقدم في التسجيل في حافز بعد 3 اشهر علي الأفل من انتهاء علاقته بالعمل. إذا كان الراغب في التسجيل انهي دراسته الجامعية ورغب في التسجيل يجب أن يمر 6 اشهر على الأفل بعد انتهاء الدراسة. إذا كان الراغب في التسجيل في حافز كان يحصل علي مكافأة أو معونات من الدولة يجب عليه الانتظار عام كامل بعد توقف المعونات عنه ثم يبدأ في التسجيل.

يستطيع المواطنين التسجيل في حافز للمره الثالثة من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وأضافه البيانات المطلوبة للتسجيل للمرة الثانية.

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية“هدف” من خلال برنامج حافز دعم مادي للمتقدمين تجاوز 15 ألف ريال سعودي تم تقسيم المبالغ إلي ثلاث مرات خلال العام، يتم صرف في الأربعة اشهر الأولي من العام 1500 ريال سعودي (دعم حافز للمرة الأولي)، كما يصرف 1250 ريال سعودي للمستفيدين في الأربعة اشهر التالية (دعم حافز للمرة الثانية)، ويتم صرف 1000 ريال سعودي للأربع اشهر التي تليها (دعم حافز للمرة الثالثة) في العام.



كشف برنامج حافز العديد من وسائل التواصل مع المواطنين الراغبين في التسجيل في حافز للمرة الثانية أو الراغبين في الاستفسارات التواصل مع خلال فريق خدمات الدعم الفني عبر رابط حافز توتير من خلال التواصل مع رم الدعم الفني الموحد عبر الاتصال بالرقم التالي (920020301).