الحصول علي قرض بنك التنمية الاجتماعي بدون فوائد وفتر سداد تصل إلي خمس سنوات

الحصول علي قرض بنك التنمية الاجتماعي بدون فوائد يساعد بنك التنمية الأفراد على توفير مصادر دخل للأسر السعودية، محدودين الدخل للحصول علي القروض المختلفة والميسرة قرض بنك التنميو الاجتماعي لن يتم فرض أي فوائد بنكية أو عملات يتم تحصيلها ولمعرفة شروط وطريقة الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعي ويصل إلي 60 الف ريال بدون فوائد وتصل فترة السداد إلي 5 سنوات وأكثر تابعنا في ما يلي. شروط الحصول على قرض 60 الف ريال من بنك التنمية يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية، ويكون منتظما في تسديد القرض في الوقت المحدد.

من خلال اللائحة يجب أن تتوافر شروط الخاصة بالتمويل أيضاً تقديم الضمانات المطلوبة.

يتم منح قروض بدون فوائد للمواطنين الرجال اذا كان موظف، متسبب، متقاعد، وبالنسبة للنساء اذا كانت ارملة، مطلقة، مهجورة.

يصل قيمة القرض إلى 60 ألف ريال سعودي على أن يتم سداده حتى خمس سنوات، ويتميز القرض بعدم وجود أي رسوم إدارية أو فوائد عائدة ويستحق اخذ القرض من قبل أشخاص أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق.

وبعد أن ارتفعت أسعار المتطلبات للمعيشة فقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير مجموعة من القروض للشباب والأشخاص محدودين الدخل ويعد بنك التنمية الاجتماعية هو بوابه لتوسيع العمل الاقتصادي لدى المقترض وتوسيع معيشته. مميزات الحصول علي قرض ٦٠ ألف ريال سعودي يتميز بنك التنمية في تمويل 60 ألف ريال سعودي للأسر، وأيضاً يمكنك الحصول على القرض اكثر من مره من نفس البنك.

يمكنك الحصول على قروض الأسر، والفئات الخاصة، والترميم على القرض التمويلي وتصل فترة السماح لسداد القرض إلى خمس سنوات في حالة أن المقترض ليس موظفا في جهة حكومية يجب عليه إحضار كفيل وذلك ليكون على رأس عمله للإشراف على الالتزامات المالية المسجلة.

قد تجاوز حجم الاقتراض في المملكة العربية السعودية الى 103 مليارات ريال في القروض الاجتماعية. شروط تمويل الأسرة يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم للقرض سبعين سنة وكفيله خمسة وخمسين سنة،الدخل الشهري لديهم لا يزيد عن 12ونصف ريال سعودي، ولا يتجاوز نصيب الفرد في الأسرة عن 2000 ريال سعودي ويتم احتساب نصيب الأفراد عن طريق قسمة الدخل الشهري للأب على عدد أفراد الأسرة.

يحق للمرأة بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال أيضاً يكون الابن من ضمن أفراد الأسرة حتى سن الـ 24 بشرط الا يكون موظفا او متزوجا.

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