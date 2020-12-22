هل يجب التعاقد مع مقاول معتمد أو شراء وثيقة تأمين من أجل إصدار رخصة بناء؟ البلدية تجيب

بعد التصريحات الأخيرة التي تداولتها الكثير من المواقع، نقلا عن المهندس ثابت آل سويد بشأن الشروط التي تم وضعها من أجل إصدار رخص البناء، انتشرت بعدها عدة أخبار غير مؤكده حول هذه النقطة على شبكة الإنترنت، و هو ما دعا وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى توضيح الأمر من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، حيث أكد الحساب الرسمي للوزارة على أن كود البناء السعودي الخاص بالمباني السكنية قد تم الاستعانة به و تطبيقه بصفة استرشادية فقط، و أضافت عن الطريقة الصحيحة التي يتم بها إصدار رخص البناء و ما هو موقف إصدار الرخصة من وثيقة التأمين أو التعاقد مع مقاول معتمد لدى الوزارة، وهو ما نوضحه بالكامل من خلال السطور التالية .

هل يجب التعاقد مع مقاول معتمد أو شراء وثيقة تأمين من أجل إصدار رخصة بناء؟

وقد كشف الحساب الرسمي للوزارة على أن إمكانية المواطنين القيام باستخراج كلا من: رخص البناء لكافة المباني السكنية وإصدار جميع شهادات الإشغال، وذلك عن طريق مكاتب هندسية معتمدة من خلال التوجه إلى منصة بلدي الإلكترونية فقط، و دون الحاجة إلى شراء المواطن لوثيقة تأمين ولا أن يتم التعاقد مع مقاول معتمد، طبقا للأخبار التي تم تداولها مؤخرا.

وكان الأمر قد بدأ مع تصريحات المهندس ثابت آل سويد وهو الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، والتي طالب فيها أن يكون هناك شرط هام ، يجب للجميع الالتزام به عند قيامهم بإصدار أي رخصة خاصة لبناء المساكن، وهو أن يتم التعاقد أولا من قبل طالب الرخصة مع مقاول معتمد ومرخص له، على أن يكون ذلك من بداية العام القادم 2021 م.

كما طالب الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، بأن يكون من ضمن شروط إصدار تراخيص البناء هي أن أي مواطن يسعى لتنفيذ مشروع ، بالحصول أولا على تأمين لهذا المشروع الذي يعمل على تنفيذه.

كيفية التسجيل في منصة بلدي

وكما سبق و ِأشرنا إلى أن إصدار رخص البناء وشهادات الإشغال، يتم عن طريق منصة بلدي الإلكترونية فقط، إليكم كيفية التسجيل في منصة بلدي من خلال خطوات بسيطة ، و هي:

يتم الدخول الى البوابة الإلكترونية لمنصة بلدي.

وللتسجيل يظهر أمامك خياران ،هما : أ- تسجيل جديد للمواطن/المقيم، ب – تسجيل جديد لمكتب هندسي.

يتم اختيار أي من الحالتين .

يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وهي:

رقم الهوية الوطنية رقم الإقامة تاريخ الميلاد تأكيد الرمز الواضح على الشاشة.