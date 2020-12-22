إعفاء بنك التسليف والادخار والإستعلام عن الأقساط المتبيقة

إعفاء بنك التسليف والادخار والإستعلام عن دفع الأقساط المتبقية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار العديد من التمويلات الشخصية المختلفة، حيث يهدف دائما بنك التسليف والادخار الي مساندة المواطنين دائما بتقديم التمويلات لمساعدتهم في عمل مشروع خاص بهم، فهو يقدم الكثير من الخدمات التمويلية المختلفة، مثل تمويل الأسرة وتمويل الشباب وهو تمويل الزواج، وتمويل خاص بالنساء، والكثير من التمويلات المختلفة وبجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، حيث أعلن مؤخرا بنك التسليف والادخار أنه يمكن لبعض المواطنين اللذين يمرون بظروف مادية سيئة، وخاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد وتدهور الأحوال الاجتماعية يمكن لهم أن يحصل علي إعفاء بنك التسليف والادخار، وذلك للمواطنين الذين تأثرت أحوالهم المادية بعد ظهور الفيروس المستجد، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع” ثقفني الاخباري” كيفية الحصول علي إعفاء من بنك التسليف والادخار.

إعفاء بنك التسليف والادخار

حدد بنك التسليف والادخار السعودي لبعض المواطنين التي يمكن لهم الحصول علي الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية، حيث أنه يمكن لبعض المواطنين الذين يمرون بظروف مادية سيئة وهم غير قادرين على تسديد الأقساط المتبقية الحصول علي الإعفاء من بنك التسليف والادخار السعودي وفيما يلي سوف نوضح لكم من الذي يمكن لهم الحصول علي طلب الإعفاء.

لا يمكن الحصول علي طلب الإعفاء لجميع المواطنين بالمملكة الا إذا كان المواطن سعودي الجنسية فقط. يمكن الحصول علي إعفاء بنك التسليف والادخار للمواطنين الذين تأثرت بالفعل بتدهور الأحوال الاقتصادية في ظل الظروف التي تمر بها جميع البلاد. لا يمكن للمواطن المقترض من بعض البنوك الأخري بالمملكة أن يحصل علي طلب الإعفاء. يجب علي المواطن المتقدم لطلب الإعفاء ان يقدم جميع البيانات اللازمة للبنك، وذلك من أجل الحصول علي الإعفاء من بنك التسليف والادخار.

يمكن الاستعلام عن طلب قبول الإعفاء من بنك التسليف والادخار من خلال الدخول للموقع الرسمي للوزارة المالية ومن خلال متابعتها سوف يتم التأكد من قبول طلب الاعفاء. يرسل بنك التسليف والادخار للعميل رساله قصيرة للتأكد فيها من طلب الاعفاء.

الاستعلام عن قبول طلب إعفاء بنك التسليف والادخار