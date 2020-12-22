بالخطوات.. طريقة تحميل لعبة Fortnite على الكمبيوتر

لعبة فورتنايت Fortnite Game واحدة من أشهر ألعاب الفيديو جيمز خلال السنوات الأخيرة، وقد أحدثت فورتنايت خلال هذا العام 2020 الكثير من الجدل، حين حدث خلال كبير بين شركة Epic Games المطورة للعبة وعملاقي التكنولوجيا العالمية Apple and Google، وكان نتيجة هذا الخلاف أن قامت الشركتين بحذف تطبيق لعبة Fortnite من متجريهما المخصصين لنظامي تشغيل الهواتف الذكية آبل ستور الخاص بنظام IOS وجوجل بلاي ستور الخاص بنظام Android.

أسباب حذف لعبة فورتنايت من متاجر التطبيقات

يعود السبب الأساسي والمباشر لقرار جوجل وآبل بحذف لعبة Fortnite من متجرهما إلى رغبتهم في فرض رسوم إضافية على كافة الخدمات التي يتم بيعها داخل التطبيق، وهو الأمر الذي اعترضت عليه ورفضته تماماً شركة Epic Games، ودخل الطرفين حالياً في العديد من الدعاوى القضائية، حيث ترى كل شركة فيهم أحقيتها من الناحية القانونية في الموقف الذي اتخذته، ويبقى الخاسر الوحيد والمباشر لهذا الخلاف هو ملايين العشاق لعبة فورتنايت حول العالم.

كيفية تحميل لعبة Fortnite على الكمبيوتر

تعتبر لعبة فورتنايت واحدة من الألعاب متعددة المنصات، حيث يمكن لعبها على الهواتف الذكية بكافة أنظمتها سواء كانت أندرويد أو هواتف آيفون Iphone، كما يمكن تشغيلها على المنصات الآخرى مثل الكبيوتر واللابتوب والتابلت، وسوف نتابع معكم اليوم خطوات تحميل ولعب Fortnite على نظام الويندوز من قبل شركة مايكروسوفت.