بالخطوات.. طريقة تحميل لعبة Fortnite على الكمبيوتر

لعبة فورتنايت Fortnite Game واحدة من أشهر ألعاب الفيديو جيمز خلال السنوات الأخيرة، وقد أحدثت فورتنايت خلال هذا العام 2020 الكثير من الجدل، حين حدث خلال كبير بين شركة Epic Games المطورة للعبة وعملاقي التكنولوجيا العالمية Apple and Google، وكان نتيجة هذا الخلاف أن قامت الشركتين بحذف تطبيق لعبة Fortnite من متجريهما المخصصين لنظامي تشغيل الهواتف الذكية آبل ستور الخاص بنظام IOS وجوجل بلاي ستور الخاص بنظام Android.أسباب حذف لعبة فورتنايت من متاجر التطبيقات
يعود السبب الأساسي والمباشر لقرار جوجل وآبل بحذف لعبة Fortnite من متجرهما إلى رغبتهم في فرض رسوم إضافية على كافة الخدمات التي يتم بيعها داخل التطبيق، وهو الأمر الذي اعترضت عليه ورفضته تماماً شركة Epic Games، ودخل الطرفين حالياً في العديد من الدعاوى القضائية، حيث ترى كل شركة فيهم أحقيتها من الناحية القانونية في الموقف الذي اتخذته، ويبقى الخاسر الوحيد والمباشر لهذا الخلاف هو ملايين العشاق لعبة فورتنايت حول العالم.كيفية تحميل لعبة Fortnite على الكمبيوتر
تعتبر لعبة فورتنايت واحدة من الألعاب متعددة المنصات، حيث يمكن لعبها على الهواتف الذكية بكافة أنظمتها سواء كانت أندرويد أو هواتف آيفون Iphone، كما يمكن تشغيلها على المنصات الآخرى مثل الكبيوتر واللابتوب والتابلت، وسوف نتابع معكم اليوم خطوات تحميل ولعب Fortnite على نظام الويندوز من قبل شركة مايكروسوفت.
- أولاً يجب عليك أن تنشئ حساب خاص بك على موقع شركة Epic Games.
- الخطوة التالية اذهب إلى صفحة لعبة فورتنايت على موقع الشركة.
- قم بتحميل وتنزيل برنامج Epic Games Launcher الخاص بنسخة Windows.
- بعد الانتهاء من تحميل الملف قم بفتحة وتركيبه على جهاز الكمبيوتر.
- إذا ظهرت لك رسالة تطلب منك الإذن بمنح التطبيق تصريح بإجراء بعض التغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك اضغط على موافق أو نعم ثم اضغط على تثبيت.
- سوف يطلب منك البرنامج في الخطوة التالية إدخال بيانات الحساب الخاص بك والذي قمت بإنشائه في الخطوة الأولى.
- بعد الدخول إلى التطبيق استخدم البحث لإيجاد لعبة فورتنايت Fortnite وادخل إليها.
- الخطورة الأخيرة تضغط على زر الحصول على اللعبة Get باللون الأصفر ويظهر أسفل الشاشة.
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