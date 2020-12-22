إيقاف الرحلات الجوية بين الاردن وبريطانيا لمدة أسبوعين

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من الشهر المقبل (كانون الثاني 2021). وبين العايد أن القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في المملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة. وأكد العايد أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصحة بالاستناد إلى توصية صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة. ولفت العايد إلى أن استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا، مبيناً أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية في العالم، وستتخذ أي إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة.

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