العراق يغلق حدوده فى مواجهة سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإغلاق الحدود، باستثناء الحالات الطارئة، ومنع السفر إلى عدد من دول العالم، لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لبيان الحكومة العراقية، تم تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التى اجتاحت عدة دول فى العالم وتهدد بالخطر.

كما طالبت الحكومة العراقية مواطنى البلاد بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى والوقاية الأخرى، ومنع السفر إلى كل من "بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان"، أو أى دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلاً.

كما منعت الحكومة العراقية دخول الوافدين منها، باستثناء العراقيين، وإلزامهم بالحجر الإجبارى لمدة 14 يومًا فى أماكن تخصص لهذا الغرض.

وشدد البيان العراقى على عدم السماح للوافدين بمخالطة الآخرين، لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض من خلال الفحص، ولمدة أسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحى العالمى والإقليمى لانتشار هذه السلالة.