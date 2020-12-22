جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان "بومبيو" بحسب "روسيا اليوم" : "وفقا للمادة 5 من الإعلان الرئاسى رقم 6958، المؤرخ 22 نوفمبر 1996، ارتأينا أن تعليق دخول أعضاء أو مسؤولى حكومة السودان وأفراد القوات المسلحة السودانية إلى الولايات المتحدة لم يعد ضروريا ويجب إنهاؤه، فى ضوء إنهاء القيود الواردة فى قرارى مجلس الأمن رقم 1054 و1070، والتحول الكبير فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه السودان بعد تشكيل الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية".
وكانت القيود قد فرضت عام 1996، على دخول المسؤولين السودانيين مدنيين أو عسكريين إلى الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولى والعقوبات الدولية على السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تتيح دخول المسؤولين السودانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.