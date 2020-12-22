تركيا تتخطى 250 وفاة و19 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 251 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى وفيات تركيا إلى 18.602 وفاة بسبب الوباء.





كما سجلت تركيا أيضًا 19.256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما فى ذلك الحالات التى لم تظهر عليها أعراض، ما يرفع إجمالى إصابات الوباء فى البلاد إلى 62.960 إصابة مؤكدة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وفرضت الحكومة إجراءات عزل عام شاملة خلال عطلات نهاية الأسبوع، وحظرًا للتجول خلال أيام العمل، للحد من عدد الإصابات اليومية.

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