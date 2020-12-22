مقتل 5 بينهم 4 أطباء فى انفجار بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - قتل 5 أشخاص على الاقل، بينهم 4 أطباء يعملون في سجن لمئات المحتجزين من حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة وضعت تحت سيارتهم فى العاصمة كابول، حسبما أعلنت الشرطة الأفغانية.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن "5 أشخاص قتلوا فى الانفجار، وأصيب اثنان آخران بجروح"، لافتا إلى أن 4 من الضحايا كانوا أطباء فى طريقهم إلى سجن بولى شارخى، حيث مقر عملهم.

وأضاف الناطق، أن أحد المارة قتل أيضًا فى انفجار "قنبلة مغناطيسية" مثبتة أسفل سيارة هؤلاء الأطباء فى حى فى جنوب العاصمة.

وبحسب الوكالة، تبنت جماعة محلية تابعة لتنظيم داعش الاعتداء، لافتة إلى أن هذا السجن الواقع فى الضواحى الشرقية لكابول، يضم مئات من مقاتلى طالبان ومجرمين.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة الأفغانية تصاعداً للعنف رغم محادثات السلام بين طالبان والحكومة الجارية منذ سبتمبر، وأعلن تنظيم داعش الإرهابى فى الأسابيع الأخيرة مسؤوليته عن هجمات دامية فى العاصمة، من بينها واحد استهدف جامعة وآخر مركزًا تعليميًا أوديا بحياة قرابة 50 شخصًا، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات الصاروخية القاتلة.