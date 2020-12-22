أوغلو : تفتيش النساء عاريات فى السجون التركية وصمة عار

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داوود أوغلو، بمحاسبة المسؤولين عن تفتيش النساء عاريات فى السجون التركية، مؤكدًا أن الأمر يمكن إثباته من خلال فحص كاميرات المراقبة بالسجون.





ووفقًا لما نقلته صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء، قال داود أوغلو: "إذا كنت فى السلطة اليوم، سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أى منصب آخر، سأتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه سيتم حساب المسؤول". وأشار داود أوغلو إلى أنه شاهد الفيديوهات التى كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات فى السجن، مضيفًا "أنه إذا كان الرئيس هو معين من لا معين له فعليه أن يدعو هؤلاء النساء، ويستمع لشكواهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية".

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