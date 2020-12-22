كوريا الجنوبية : مقاتلات روسيا والصين اخترقت مجالنا الجوى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدرته هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، يمكن أن تكون هذه المناورة جزءًا من تدريب عسكرى مشترك بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وبحسب الوكالة، دعت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، الصين وروسيا إلى الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحادثة.

وكانت القوات المسلحة الكورية الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية على مقاتلات روسية فى يوليو 2019، بعد دخولها المجال الجوى للبلاد.