ملادينوف يعتذر عن تولى منصب المبعوث الأممى إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بحسب "روسيا اليوم"، إن ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتولى منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا "لأسباب شخصية وعائلية".

يذكر أن ملادينوف، كان مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووافق مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى على مقترح غوتيريش تعيين ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا، وتعيين النرويجى تور وينسلاند مبعوثا جديدا إلى الشرق الأوسط.