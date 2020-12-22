إيطاليا : عدد الوفيات اليومية بكورونا يقفز بشكل حاد

جدة - نرمين السيد - وزادت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 13.318 حالة من 10.872.
وقالت الوزارة، إنه بعد الانخفاض المعتاد فى عدد المسحات التى تجرى فى العطلة الأسبوعية، ارتفع عدد فحوص الكشف عن الفيروس خلال اليوم الماضى إلى 166.205 من 87.889 فى اليوم السابق.
وسجلت إيطاليا وهى أول دولة غربية تتضرر من الفيروس 69.824 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء فى البلاد فى فبراير، فى أعلى حصيلة وفيات فى أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.
كما سجلت حوالى مليون و977 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.
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