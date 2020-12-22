بدءا من الخميس.. أبو ظبي تقرر العودة لاستقبال السياح الدوليين

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن استقبال السياح الدوليين مجددا ابتداءً من 24 ديسمبر الجاري.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكدت اللجنة أنه سيتعين على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) والتي قد يكون استلمها خلال 96 ساعة قبل موعد الإقلاع، وإجراء فحص (PCR) جديد عند وصولهم إلى الإمارة.

يأتي ذلك القرار عقب نجاح الإجراءات الاحترازية المطبقة في الحد من انتشار جائحة كورونا والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمسافرين القادمين من الدول الخضراء التحرك بحرية بعد حصولهم على نتيجة سلبية للفحص الذي أجرى عند وصولهم.

ولفتت إلى أن القادمين من الدول الأخرى سيخضعون إلى العزل الصحي لمدة 10 أيام فقط، ومن المقرر أن يراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.

وأكدت أنه يتعين على جميع المسافرين من جميع الدول إجراء فحص (PCR) في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامتهم 6 أيام وفحص جديد في اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامتهم 12 يوم.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارًا من غدا الأربعاء.