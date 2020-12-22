خبير: 3 شروط لابد من توافرها حتى تستقر ليبيا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مستشار منظمة ليبيا لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن مصر تهتم بكل أقاليم ليبيا وليس الشرق فقط.

وأضاف الرميح خلال لقائه قناة الغد، أن زيارة وفد الجنوب الليبي للقاهرة هدفها التأكيد على ضرورة توحيد الأقاليم الثلاث في ليبيا.

وأوضح أن الجنوب الليبي أكثر منطقة عانت بشدة في الـ10 سنوات الماضية من تهميش وتدهور أحوال اقتصادية واجتماعية.

وشدد على أن القاهرة حريصة على وحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا أن الجنوب الليبي مخترق من تجار المخدرات والمجرمين.

وأشار إلى أن حل الميليشيات شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات سياسية وعسكرية لحل الأزمة الليبية.

ووصل وفد يضم أكثر من 75 من مشايخ الجنوب الليبي إلى القاهرة، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وأوضح مراسل قناة الغد، أن اجتماعات الوفد الليبي تهدف لدراسة مطالب الجنوب، لدفع جهود الحل السياسي للأزمة الليبية.

وكانت مصر دعت أعضاء البرلمان الليبي لاجتماع في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر برلمانية للغد، إن الزيارة تهدف لتحقيق التوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة، تحت راية مجلس النواب الليبي، دون تدخلات خارجية.