دخول منصة مدرستي التعليمية برابط شغال للاداء الامتحانات النهائية 1442 جميع صفوف التعليم داخل المملكة

منصة مدرستي لتأدية الامتحانات النهائية 1442 ، اصبحت تلك المنصة واحدة من اهم المنصات التى يتم التعامل بها داخل المملكة نظراً لما توفره للطلاب من خدمات حيث يتم من خلالها تأدية الاختبارات لكل الصفوف و كل المواد، لذا سنواصل مع حضراتكم طريقة الوصول لـ منصة مدرستي لاجراء الاختبارات .

منصة مدرستي التعليمية

منصة تابعة لوزارة التعليم السعودية قامت بتجهيزها الوزارة بهدف مساعدة الطلاب على تأدية امتحاناتهم من خلالها وأيضاً معرفة نتائج تلك الامتحانات، كل طالب يقوم بالدخول عليها باستخدام حساب خاص به هو فقط لذا عليه حفظ ببيانات الدخول وعدم تداولها مع غيره لان بيانات كل طالب مُسجلة على قاعدة بيانات وزارة التعليم بأسمه وصفه ودرجات اختباراته وغيرها، يستخدم تلك المنصة حوالى 5 مليون طالب أو اكثر فهى الوسيلة الوحيدة امامهم حالياً لخوض الامتحانات بعد وقف الذهاب للمدارس، ويتم الوصول لـ منصة مدرستي من هذا الرابط ، وتأدية امتحاناتهم النهائية التى يفترض أن يخوضها الطلاب لعدة أيام تصل لـ 10 أيام، اذا لم تتمكن من الدخول إلى ” مدرستي” يرجي محاولة المتابعة مرة أخرى فقد يكون هناك عطل ناتج عن زيادة ضغط الدخول إلى المنصة

كيفية تأدية الامتحانات على منصة مدرستي 1442

قلة من الطلاب ليس لديهم معلومات كافية حول الطريقة الحديثة لتأدية الاختبارات الإلكترونية على أى منصة بصفة عامة نظراً لحداثة تلك الطريقة، فهى لم تكن منتشرة قُبيل انتشار كورونا واللجوء الإضطراري إلى اتخاذ إجراءات السلامة بمنع تأدية الامتحانات فى المدارس، بمنع تأدية الامتحانات فى المدارس، لذا كل ما عليك عزيزي الطالب هو الوصول لمنصة مدرستي من الموقع الذي الحقناه بالفقرة الماضية وتسجيل اسم الطالب، وكلمة السر، وعقب تسجيل الدخول عليك بالبدأ فى حل أسألة الاختبار وفى حال الانتهاء عليك بالمراجعة السريعة على إجاباتك قبل إرسالها لاتمام التصحيح .